FLORA RICA: Convênio para recuperação de estradas rurais

No dia 14, o prefeito de Flora Rica Gilberto Sanches (Gica) esteve em São José do Rio Preto no lançamento do Programa “Novo Melhor Caminho”, acompanhado da presidente da Câmara Municipal Rosicler Ribeiro Camargo e do vereador Moisés da Silva (Jarrão).

O evento contou com a presença do secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, Itamar Borges. Na oportunidade foi assinado convênio para melhorias em estradas rurais por meio do ‘Programa Melhor Caminho’, onde será beneficiada trecho de via na zona rural que será definida pela administração municipal.

Entre as melhorias estão previstas a correção de leitos, construção de lombadas, construção de terraços, além da construção de bacias de contenção.

As obras do ‘Programa Melhor Caminho’ visam a preservação dos recursos naturais e consequente estímulo aos produtores em busca do desenvolvimento sustentável. Assim, a proposta de intervenção tem como característica principal implantar práticas conservacionistas do solo e da água, com estruturas que evitem a ocorrência de erosão, garantindo o escoamento agrícola.