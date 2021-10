FLÓRIDA: Audiência na Defesa Civil busca viabilizar recuperação de ponte caída no Indaiá

No dia 14, através do deputado estadual Mauro Bragato autoridades floridenses foram recebidas pelo diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente coronel Henguel Ricardo Pereira, na capital paulista.

A audiência contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Júnior, com o presidente da Câmara Municipal Tiago Ribeiro de Souza e o vereador João Batista Freschi (João Catenga).

Na oportunidade foi tratado sobre o andamento do convênio para a recuperação ou reconstrução de uma ponte de concreto sobre a estrada FLP 321, próximo ao Distrito do Indaiá do Aguapeí que está caída há vários anos.

Informaram que está sendo agilizado o levantamento da situação para buscar uma solução para a ponte de concreto que faz ligação intermunicipal e é importante para o escoamento agrícola do município.