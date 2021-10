Homem é encontrado morto dentro de carro

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (27) em Marília. A vítima, de 59 anos, estava no veículo desde à tarde de ontem, mas o caso só foi descoberto depois que moradores da rua acharam estranho o veículo estar estacionado de maneira irregular na rua Humaitá, Vila Altaneira, na zona leste da cidade, e resolveram ver o que estava acontecendo.

O caso mobilizou equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros e também da UTI Móvel do SAMU. Quando chegaram ao local, as equipes constataram que a vítima já estava morta.



Em conversa com familiares, constatou-se que o homem saiu de casa para retornar ao trabalho, logo depois do almoço, e possivelmente passou mal no trajeto.



Acredita-se em infarto, mas vai depender do laudo do IML (Instituto Médico Legal).

A vítima de iniciais J.A.F. trabalhava numa empresa de manutenção de aviões no aeroporto de Marília.