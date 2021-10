Escritório Regional foi inaugurado no dia 20 de outubro de 1991 e é responsável pelo atendimento de 54 municípios

O Sebrae-SP comemora 30 anos de atuação na região de Presidente Prudente neste sábado, dia 30 de outubro. O Escritório Regional (ER) foi inaugurado em 1991 e é responsável pelo atendimento de 54 municípios por meio de ações para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Apenas neste ano, o Sebrae-SP contabiliza 30.240 atendimentos.

A entidade também está presente em 11 cidades da região por meio do Sebrae Aqui, um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos. As cidades com postos são: Adamantina, Dracena, Junqueirópolis, Lucélia, Martinópolis, Osvaldo Cruz, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Rancharia, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio.

De acordo com o gerente do Sebrae-SP José Carlos Cavalcante, atender uma região com 54 cidades é um desafio devido à extensão territorial e a diversificação de negócios. “Com as implantações dos postos do Sebrae Aqui ganhamos capilaridade e fortalecemos ainda mais o atendimento aos empreendedores da região. O Sebrae tem trabalhado intensamente para mudar realidades por meio do empreendedorismo e nosso foco está em cada vez mais estar mais próximo de quem quer empreender e crescer”, destaca.

Entre os destaques, Cavalcante cita os Projetos de Desenvolvimento Local (PDLs) firmados com as Prefeituras Municipais, ações voltadas para os setores do comércio varejista, agronegócio, indústria, artesãos, além dos programas de inovação, empreendedorismo feminino e o Empreenda Rápido, realizado em parceria com o Governo de São Paulo.

“Estamos em um momento em que muitas pessoas resolveram empreender como alternativa de renda. O Sebrae quer estar próximo desse empreendedor para ajudá-lo a transformar uma necessidade em uma oportunidade e também ajudar os empresários que sobreviveram a essa crise. Todo esse trabalho vai contribuir para a melhora da economia local e geração de emprego”, reforça Cavalcante.

Atualmente, o Escritório do Sebrae-SP está localizado na Rua Major Felício Tarabay, 408, no telefone (18) 3916-9050.