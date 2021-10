Ação conjunta das Polícias Civis de SP e MS captura homem procurado da Justiça

Uma ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio das unidades de Delegacias Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), em conjunto com agentes das Delegacia de Polícia de Brasilândia-MS e da Delegacia de Polícia de Bataguassu-MS, prendeu nesta quinta-feira (28), um homem de 43 anos, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão em regime fechado por sentença condenatória, expedida pelo fórum da Comarca de Dracena, cuja pena somada ultrapassa a mais de 17 anos de prisão.



Em um trabalho de inteligência policial e compartilhamento de informações, realizado por agentes da Unidades Especializadas – DIG / DISE, com policiais civis do Estado do Mato Grosso do Sul, resultou na captura procurado na cidade de Bataguassu – MS. No momento da prisão o homem não ofereceu resistência.





As condutas criminosas haviam acontecidos no ano de 2004, em Dracena, e a condenação com expedição do referido mandado de prisão no ano de 2005. E o homem se encontrava foragido desde a decisão judicial.



Ao final da operação, o capturado foi escoltado e apresentado no Plantão Policial Permanente de Dracena, onde foram realizados os procedimentos para formalização do cumprimento do mandado de prisão. O homem aguardará a realização da audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.