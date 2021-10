Adamantina ganhará uma unidade do Poupatempo

Município também receberá unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP)

Em cerimônia realizada na manhã de hoje (29), o governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari anunciou que Adamantina receberá uma unidade do Poupatempo.

Além disso, o município ainda receberá mais 600 mil reais destinados para aplicação em infraestrutura asfáltica e foi assinado a autorização para o recapeamento funcional da Vicinal Plácido Rocha.

Ainda durante a cerimônia, foi entregue um voucher do Programa do Governo do Estado de São Paulo, Vale Gás, simbolizando as 83 famílias que estão sendo beneficiadas com o recurso e mais 150 cestas básicas do Programa Alimento Solidário.

Em seu discurso, o governador em exercício também anunciou que Adamantina será contemplada com uma unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista.

“Estou aqui a convite do deputado Mauro Bragato, um bom amigo, que tem feito inserções enormes para que a gente possa ajudar Adamantina, inclusive na criação do Centro de Inovação Tecnológica. Isso é importante, porque vai melhorar muito a vida das nossas crianças em um futuro muito próximo”, assegura.

Márcio Cardim, prefeito de Adamantina, agradeceu a visita de Carlão Pignatari, que atendeu a um convite do deputado estadual, Mauro Bragato para visitar o município.

“Agradecemos ao Governo do Estado de São Paulo por todos os recursos destinados ao município e, ainda, ao Mauro Bragato que tem sido incansável no trabalho pelo nosso município. Aproveito ainda para agradecer ao deputado federal Geninho Zuliani que também tem nos apoiado por meio da destinação de recursos”, afirma.

Em sua fala, o prefeito anunciou que foi aberto o processo licitatório para construção das 369 casas por meio do Programa Nossa Casa, também do Governo do Estado de São Paulo.

Estiveram presentes na cerimônia ainda o secretário executivo da Secretaria de Habitação do estado de São Paulo, Fernando Marangoni, prefeitos e vereadores da região e demais autoridades. Ao fim da visita a Adamantina, Carlão Pignatari foi para Salmourão, onde fará mais anúncios de recursos do Governo do Estado para as cidades da região.

Poupatempo

Na manhã de ontem (28), foi realizada uma reunião virtual e técnica sobre a instalação do Poupatempo em Adamantina, participaram do encontro o prefeito Márcio Cardim, o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza e a diretora de convênios, Francieli dos Santos Baptista Duarte e a equipe técnica da Prodesp.

Na oportunidade, foram dadas ao município orientações sobre a montagem do layout, os serviços que serão oferecidos bem como as funções que serão atribuídas aos funcionários municipais. O Poupatempo em Adamantina funcionará no prédio do Ganha Tempo.

CIEBP

Em setembro, o prefeito Márcio Cardim, visitou em São Paulo, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) que funciona na Escola Estadual Profa. Zuleika de Barros Martins Ferreira.

O que é o CIEBP?

O CIEBP é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contraturno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, o local visitado conta com 7 salas de atividades voltadas ao empreendedorismo, cultura, programação, robótica, modelagem 3D, jogos digitais, estúdio de gravação de mídias, pesquisa e projetos.