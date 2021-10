DRACENA: Prefeito André Lemos anuncia reajuste de quase 60% no cartão alimentação para janeiro de 2022

Na véspera do Dia do Servidor Municipal, o prefeito André Lemos anuncia aos servidores uma excelente notícia quanto ao reajuste no cartão alimentação. A medida passará a valer a partir de janeiro de 2022.

“Hoje o município paga por dia trabalhado R$ 18,40 ao servidor, o que resulta em uma média de R$ 340, por mês de cartão alimentação. Estamos aumentando esse valor diário para R$ 29,15, ou seja, um aumento de 58,42%, isso significa que o funcionário que trabalhar 22 dias úteis receberá R$ 641,30, no cartão alimentação. Já os funcionários que trabalham um pouco mais, aos sábados, 24 dias por mês, irão receber R$ 699, 60, no cartão alimentação”, explicou o prefeito.

O anúncio foi feita nesta manhã de quarta-feira, 27/10, no gabinete municipal, na presença do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Dracena Edvaldo Caetano de Souza e dos secretários de Administração Sérgio Ricardo Baravelli e Thiago Vicente dos Santos.

Caetano agradeceu pela iniciativa do prefeito e disse que esse aumento ficará na história do servidor municipal.

O secretário Thiago disse que desde 2009 esse foi o aumento mais expressivo para os servidores. O secretário Serginho ressaltou a importância do reajuste. “Será uma injeção na economia local, principalmente neste momento de retomada econômica do país”.

O prefeito André agradeceu a população pela confiança no trabalho da administração, aos servidores, por estarem desempenhando suas funções, acreditando na gestão e nas mudanças propostas e quebras de paradigmas, visando o desenvolvimento de Dracena.