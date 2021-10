IRAPURU: A partir de 2022 todas as salas de aula municipal terão lousas digitais

A Prefeitura Municipal de Irapuru, com recursos próprios, adquiriu lousas digitais objetivando qualificar e informatizar a aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino.

Desta forma, além do tradicional quadro, os alunos aprenderão de forma muito mais interativa e dinâmica, com os equipamentos mais modernos que existem atualmente no mercado.

Além de lousas, os aparelhos também funcionam como computador e Android, por possuírem acesso à internet.

Entre os professores, a alegria em ter um aparelho diferente e com tantas funções foi unânime. Segundo a Prefeitura Municipal, o investimento de mais de R$ 400 mil na compra dos novos equipamentos é um marco na história da Educação em Irapuru.

“O intuito é promover um ambiente mais digital e, consequentemente, mais atrativo, aos alunos. A tecnologia avançou e a educação não pode ficar para trás”, destacou a secretária municipal da Educação, Dulcineia.