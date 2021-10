OSVALDO CRUZ: Fundo Social recebe doação de roupas dos alunos da Escola Estadual “Osvaldo Martins”

O Fundo Social de Solidariedade de Osvaldo Cruz Osvaldo Cruz recebeu na última semana a doação de uma grande quantidade de roupas por parte de alunos da Escola Estadual “Osvaldo Martins”, além de outras peças doadas pela população em geral diretamente à sede da entidade.

A entrega aconteceu depois à população moradora no bairro Canguçu, mais especificamente no Bar do Seu Paulo em frente à capela. As roupas ficaram no local entre quinta-feira (28) e domingo (31).

“Convido a todos para que busquem os donativos. São roupas boas masculinas, femininas e infantil. Então quem tiver interesse vá conferir” disse a Presidente do Fundo Social, Rose Albertinazzi.

A Presidente também orientou às pessoas que forem comparecer que levem uma sacola, bolsa ou algo onde possam colocar as peças.