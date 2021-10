SALMOURÃO: Governador em exercício entrega 104 casas populares

O Governador em exercício e Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Deputado Estadual Carlão Pignatari, esteve na região nesta sexta-feira (29) onde também realizou a entrega de unidades da CDHU em Salmourão.

Na cidade de Salmourão, o Governador em exercício fez a entrega de 104 casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculada à Secretaria de Estado da Habitação.

A CDHU investiu R$ 7,2 milhões na construção do empreendimento e a prefeitura doou o terreno. As famílias contempladas foram escolhidas por meio de sorteio eletrônico auditado, realizado em julho de 2020.

O financiamento dos imóveis já segue as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado de SP, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara Municipal vereador Fernando Roçato representando a prefeita Sônia Gabau, além de vereadores de Salmourão. Também presente o deputado estadual Mauro Bragato e o deputado Geninho Zuliani. O diretor regional da CDHU Milton Carlos de Melo também esteve presente.

Ainda em Salmourão o governador em exercício assinou termo autorizando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 300 mil para obras de infraestrutura urbana através da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado.

Carlão Pignatari também entregou cestas do programa Alimento Solidário para Salmourão, a serem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Houve ainda a entrega de voucher do programa Vale Gás para 122 famílias de Salmourão.