Caminhonete capota na SP-294 e motorista é atacado por abelhas

Um motorista de um veículo sofreu ferimentos leves e ainda foi atacado por abelhas após capotamento registrado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Tupã e Iacri, no início da tarde dessa sexta-feira, dia 29. O acidente, seguido pelo fato inusitado, aconteceu por volta das 12h50 na altura do quilômetro 532, altura do município de Tupã.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Tupã, com as viaturas de salvamento (ABS-10103) e a guarnição de resgate (UR-10116), foi acionado e ao chegar no local constatou que veículo, que seria uma caminhonete S10, transitava no sentido Tupã a Iacri e no citado quilômetro, por motivos a serem esclarecidos, cruzou a rodovia e caiu em uma ribanceira, capotando em seguida.

O motorista, que sofreu ferimentos considerados de natureza leve, foi atacado e picado por várias abelhas-europa de um enxame que estava em árvore nas proximidades onde o veículo caiu. As abelhas dificultaram o atendimento feito pelos bombeiros ao motorista, que foi conduzido pela guarnição de resgate para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã.