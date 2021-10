Motociclista morre em acidente

Por volta da 1:30h da manhã deste domingo(31), o condutor de uma motocicleta trafegava pela Rua Marília, no sentido bairro ao centro, quando próximo ao cruzamento com a Aveida Centenário, um veículo Gol reduziu a velocidade devido ao fluxo do trânsito, sendo que o motociclista atingiu a traseira do Gol.

O motociclista foi projetado ao solo na faixa de sentido oposto da Rua Marília, e foi atingido por um veículo Siena, que seguia no sentido centro ao bairro da via.

A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Tupã.

A vítima tinha ferimentos diversos, fratura exposta, traumatismo craniano e diversas escoriações. Antony Robert Queiroz Cervantes, de 20 anos, não resistiu ao ferimentos e foi a óbito após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada para o local para registro do boletim de ocorrência e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.