Na contramão, carro colide em carreta e duas pessoas ficam feridas

Um acidente ocorrido na manhã de hoje (31), por volta das 6h35 na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), deixou dois homens de 37 e 50 anos de idade gravemente feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária, os veículos envolvidos foram um Fiat/Palio e um conjunto de Transporte de Carga (cavalo trator e dois semi-reboques), este último seguia no sentido correto da via, no caso Oeste, em direção aos municípios de Regente Feijó a Alvares Machado quando houve a colisão com o Palio, que transitava na contramão da via.



Do impacto, vitimou os ocupantes do Palio, sendo o condutor, um homem de 50 anos e o passageiro de 37 anos, que tiveram ferimentos de natureza grave e leve, respectivamente.

Ambos foram socorridos ao Hospital Regional de Presidente Prudente.

O trânsito no local teve pontual reflexo, fluindo através do acostamento até a finalização da perícia e consequente liberação total da via.

A Concessionaria CART também apoiou no atendimento.