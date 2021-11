Assaltantes invadem residência, espancam idoso e roubam R$ 70

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os bandidos invadiram um imóvel e renderam um idoso, de 66 anos, que foi encontrado desacordado em um dos quartos da casa.

Depois, segundo o boletim, espancaram o idoso, que sofreu escoriações no braço e um corte perto do olho. Durante as agressões, os indivíduos usaram uma pequena foice, de propriedade da vítima, e também usaram um cordão para estrangular o idoso, o que causou a perda dos sentidos.