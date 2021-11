FLÓRIDA: Cemitério fica aberto das 7h às 18h neste Dia de Finados

O Cemitério Municipal de Flórida Paulista vai funcionar das 7h às 18h neste Dia de Finados (2).

A informação foi obtida pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto ao responsável pelos trabalhos no campo santo, Leandro Zago.

A pintura, reforma e instalação de mármore e pisos em túmulos foi permitida somente até o último dia 22 de outubro e só poderá ser retomada na quarta-feira (3).

A limpeza e lavagem das capelas, sepulturas e outros espaços por parte dos familiares poderá ser executada até às 18h desta segunda-feira (1). Amanhã não será permitida a realização deste tipo de serviço no cemitério.

Vale destacar que para as visitas é obrigatório o uso de máscaras, álcool em gel e deve-se manter o distanciamento.

Desde de o início das operações, 8.185 pessoas foram sepultadas no Cemitério Municipal “Fortunato Pangione”, que leva o nome de seu primeiro coveiro.





LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Nossa reportagem esteve no cemitério momentos antes da publicação desta matéria e pode notar a limpeza e organização do local para recepcionar os visitantes neste Dia de Finados.



Funcionários da Prefeitura Municipal se empenham na varrição das quadras e limpeza de toda a sua extensão, trabalho este que também é realizado diariamente, mesmo em outras épocas do ano, mostrando a organização de seus profissionais.





VASOS NÃO PODEM ACUMULAR ÁGUA

O coveiro Leandro Zago fez um importante alerta para a população no sentido de prevenir a dengue e evitar transtornos.

É proibida a colocação de vasos de flores ou outros recipientes que acumulem água.



Os vasos adequados são aqueles que possuem furos e no caso das flores artificiais, devem conter areia ou cimento. Também é necessário que plásticos e outros materiais que possam acumular água sejam retirados.



TÚMULOS MAIS VISITADOS NO ANO PASSADO

No Dia de Finados do ano passado, os túmulos mais visitados no campo santo de acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, foram os dos ex-prefeitos Gerson Ferracini, Leonel Butarelo e Eder Prando, além de outros que também receberam um número significante de pessoas à exemplo daqueles que morreram em decorrência do vírus da Covid-19.



CELEBRAÇÕES DE MISSAS

Diferente dos anos anteriores, neste ano, a missa de Finados será realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e não no Cemitério Municipal.

As celebrações ocorrem às 7h e 19h na Igreja Matriz e às 9h na Capela São João Batista no Distrito de Indaiá do Aguapeí.