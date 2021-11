Funcionário de motel é morto a tiros

O corpo de Daniel Ricardo da Silva, de 37 anos, foi encontrado em um dos corredores do motel, que fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Uma arma foi apreendida, assim como os pertences da vítima. O suspeito não foi localizado.

As investigações são feitas pela DIG, que recolheu imagens do circuito de segurança do prédio. As imagens, que não foram divulgadas, devem ajudar com a apuração do crime.