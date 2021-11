LUCÉLIA: Duas obras paradas faz Município cair em lista do Tribunal de Contas

O relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que aponta obras paradas nos municípios paulistas, inclui Lucélia e traz na lista duas obras inacabadas.

O Tribunal de Contas do Estado realizou no dia 21, fiscalização ordenada para averiguar o andamento e as condições de obras realizadas com recursos públicos. A ação teve foco nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura na capital, na região Metropolitana, no interior e no litoral paulista.

A ação englobou a vistoria surpresa, ou seja, sem aviso prévio, em obras paradas e envolveu um corpo técnico de 140 agentes da fiscalização do TCESP, que já realizam o acompanhamento contratual das obras que foram vistoriadas.

O objetivo foi checar, dentre outros aspectos, as condições dos empreendimentos e o quanto estão gerando em gastos com manutenção, conservação e segurança.

Em Lucélia as duas obras inacabadas que foram vistoriadas pelo Tribunal de Contas do Estado, são a reforma do terminal rodoviário municipal e ainda a revitalização da praça José Firpo.

As duas não foram concluídas e desta forma estão na mira do Tribunal de Contas do Estado.