Pai morre e seu filho fica gravemente ferido em acidente na SP-294

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (1º), no km 632,5 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis.

As vítimas eram pai e filho, conforme informou a Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina.

O motorista morreu e seu filho ficou ferido em estado grave, conforme a Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a polícia, uma caminhonete capotou após o condutor perder o controle da direção. A cabine do veículo se soltou do chassi e as vítimas ficaram presas nas ferragens.

O filho conseguiu sair do interior da cabine, porém, o pai ficou preso e foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Ambos foram socorridos e encaminhados unidades de saúde, mas o condutor deu entrada no hospital de Junqueirópolis em óbito.

O passageiro estava em estado grave, de acordo com a polícia. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro de Dracena.

A pista não precisou ser interditada. Funcionários da concessionária responsável pela administração da rodovia prestaram apoio na ocorrência sinalizando o trecho.