Dupla é multada em R$ 8 mil após ser flagrada com macaco-prego em porta-malas de carro

De acordo com as informações da Polícia Militar Ambiental, a equipe fazia patrulhamento em uma ação integrada com policiais rodoviários quando o veículo foi abordado na altura do quilômetro 431 da rodovia.



O carro passou por vistoria e um filhote de macaco foi encontrado com sinais de desidratação em uma caixa plástica, dentro do porta-malas.