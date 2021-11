Três pessoas de Pacaembu são mortas no Mato Grosso

Mortes causaram grande repercussão

Três pacaembuenses foram mortos na madrugada de hoje (2) em Diamantino/MT (distante cerca de 183 km de Lucas do Rio Verde).

Segundo informações divulgadas por portais de notícias daquela região, a execução ocorreu na região de Água Fria, próximo ao rio e em área de vegetação.

A Polícia Militar foi acionada no início da manhã e dirigiu-se ao local. Os corpos estavam sem camisa e continham marcas de tiro, várias delas na cabeça.



Próximo aos corpos foram localizadas ferramentas de trabalho, entre elas: furadeira, disco de corte e outras.

Além disso, objetos pessoais das vítimas estavam espalhados pelo local, boné e chinelos fazem parte do cenário do crime. No momento da localização dos corpos, não havia nenhum documento de identificação com as vítimas.

Um VW Gol que também estava perto dos corpos foi incendiado e ficou totalmente destruído.



AS VÍTIMAS

Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, as vítimas foram identificadas após um amplo trabalho da Polícia Civil daquele Estado.

Informações extraoficiais dão conta de que eles eram de Pacaembu, mas estavam trabalhando em uma granja onde também atuava o pai de um deles, responsável por uma obra.



A INVESTIGAÇÃO

Equipes da Polícia Civil trabalham na investigação e um inquérito visa apurar o que teria motivado o crime.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando esta ocorrência e maiores detalhes serão acrescidos nesta matéria nas próximas horas.

As vítimas são bastante conhecidas na Cidade Paraíso e nas redes sociais familiares, amigos e conhecidos lamentam e postam mensagens de pesar pelas mortes.