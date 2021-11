ARTIGO: Compulsão por sexo – Conheça os sintomas e possíveis causas

Você sabia que vício em sexo é sinal de transtorno mental?

(por Cidinha Pascoaloto)

Hipersexualidade é o termo mais aceito para descrever comportamentos compulsivos, obsessivos e impulsivos que envolvem a sexualidade. É chamado de vício em sexo, ninfomania (no caso das mulheres) e satiríase (no caso dos homens). O apetite sexual excessivo tem consequências reais, incluindo um impacto negativo na saúde mental, nos relacionamentos, na qualidade de vida e no bem-estar.

A pessoa com hipersexualidade tende a adotar um padrão de conduta sexual similar ao de outros vícios, com sintomas compulsivos, obsessivos e impulsivos em relação ao sexo e ao erotismo, tornando-se incapaz de controlar impulsos sexuais repetitivos.

A hipersexualidade é definida como uma falta de controle sobre os pensamentos, desejos e impulsos sexuais. A compulsão sexual interfere na capacidade do indivíduo de viver normalmente sua rotina diária, podendo afetar até mesmo a produtividade no trabalho.

O comportamento hipersexualizado é emocionalmente angustiante. Os comportamentos podem se manifestar de muitas formas, incluindo não só a obsessão por fazer sexo várias vezes por semana, mas também a procura exagerada por atos sexuais, prostituição, pornografia, masturbação e voyeurismo, e outros.

A hipersexualidade pode se desenvolver de maneira semelhante a qualquer outro tipo de vício e o tratamento é o mesmo.

Uma pessoa viciada em sexo gastará uma quantidade desproporcional de tempo procurando ou praticando sexo, enquanto mantém a atividade em segredo de outras pessoas.

Pessoas viciadas em sexo serão incapazes de impedir o próprio comportamento, e corre o risco de infecção sexualmente transmissível.

Geralmente usam o sexo como fuga de outros problemas emocionais e psicológicos que podem mascarar outros problemas com ansiedade, estresses e depressão. O tratamento deve ser feito com um psicólogo comportamental e psiquiatra se necessário.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174. Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade. Atendimento presencial e online, contato: (18) 99725-6418