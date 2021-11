FLÓRIDA: Ex-funcionários da Usina Floralco organizam nova manifestação

O grupo de ex-funcionários da extinta Usina Floralco está organizando uma segunda manifestação que deve ocorrer nos próximos dias em frente ao Fórum da comarca de Flórida Paulista.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, eles destacaram que a ação tem mais uma vez o intuito de tentar sensibilizar as autoridades locais pedindo maior agilidade no tão esperado pagamento de seus salários, acertos de contas e outros encargos trabalhistas devidos pela empresa, o que é esperado por grande parte dos trabalhados há mais de 10 anos.

A última manifestação foi realizada no início do ano, em fevereiro, quando representantes da classe estiveram reunidos em frente ao prédio do Fórum e foram recebidos pela juíza de direito. “Estamos cansados de tanto esperar e a Justiça que é nosso único amparo tem caminhado a passos lentos. É triste enfrentar uma crise como a que estamos enfrentando e saber que temos o dinheiro da venda da usina em leilão que seria utilizado para pagar o que é nosso por direito guardado e sem uma mínima previsão de pagamento”, desabafou Sérgio Morena que é um dos líderes do grupo de trabalhadores.

Os ex-funcionários afirmam que esperam uma ação efetiva da Justiça, uma vez que a usina foi adquirida por um empresário que efetuou sua quitação de forma integral, permanecendo o valor em conta judicial de onde já foram acompanhadas diversas ordens de pagamento para as administradoras judiciais, porém, para aqueles que tanto esperam, não há sequer uma previsão do recebimento.

“Tivemos funcionários que até morreram sem receber o que era de direito, o que a meu ver é um fato muito triste e desrespeitoso com quem tanto trabalhou e se doou pela empresa. Precisa haver maior agilidade, temos pessoas que já foram até amparadas pelo Sindicato dos Trabalhadores por estar sem o que dar para os filhos comerem dentro de casa”, lamentou a presidente da entidade Roseli Carlos de Melo Esposo.

A data da manifestação deve ser anunciada nos próximos dias.