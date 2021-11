1° Concurso de Café Canéfora de São Paulo é realizado na APTA Regional de Adamantina

Foi realizado em Adamantina pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, nesta quinta-feira, dia 4, o 1° Concurso de Café Canéfora de São Paulo.

Representando o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, o secretário-executivo, Francisco Matturro, esteve na APTA Regional de Adamantina, local onde foi realizado o evento.

O primeiro concurso de café Canéfora Paulista é um marco por fomentar a produção desse tipo de café em terras paulistas.

“O que está acontecendo aqui é fruto da pesquisa. Com os R$ 52 milhões de investimentos em pesquisa, feitos com recursos do Tesouro paulista nos Institutos da Secretaria, iniciativas como esta irão aumentar”, ressaltou Matturro.

De acordo com Fernando Nakayama, diretor da unidade e responsável pelo evento, o café Canéfora (Robusta ou Conilon) é uma opção sustentável de renda, principalmente para o pequeno produtor.

“A Secretaria de Agricultura acredita nessa ideia, por isso, selecionamos esse material para ofertar um produto seguro para o desenvolvimento sustentável dos produtores”, comentou Nakayama.

O objetivo do evento é avaliar a qualidade do produto paulista. Assim, o concurso organizado pela Secretaria recebeu 28 amostras, de 24 produtores, de 13 municípios paulistas.

Segundo o diretor da APTA Regional, Daniel Gomes, a qualidade do café do oeste paulista está acima da média.

“Serão produzidos artigos científicos, validando a qualidade do café nas duas principais metodologias, a SCAA (metodologia dos Estados Unidos) e a do Programa de Qualidade do Café (PQC), pela qual o Ita é uma das entidades credenciadas para o teste”, falou Gomes.

Atestaram a qualidade do café as pesquisadoras do Ital (Instituto de Tecnologia dos Alimentos) Aline Garcia e Kátia Cipolli, e do Sindicafé, Camila Arcanjo.

O evento contou com a participação de pesquisadores da Secretaria, entre eles do IAC, IEA, APTA Regional e Ital, além de técnicos da CATI.

Estiveram presentes: Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira; Edvaldo Teixeira, vice-presidente da Abic; Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola; Diogenes Kassaoka, da Codeagro; Wilson Seidy, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Irapuru; Julio Mistro, diretor do Centro de Café de Campinas; Gumercindo Fernandes, diretor da cooperativa Canda; Carlos Renato, gerente unidade Canda; Julio Sérgio Martin, diretor EDR de Dracena; Claudia Santos, diretora administrativa da Associação dos municípios da Nova Alta Paulista; Edson Teixeira, diretor da Treviolo Café; Daniel Golfeto, gerente industrial da Café Brasil, entre outros representantes e lideranças da cafeicultura paulista.