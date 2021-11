DRACENA: Pela 2ª vez, Câmara Municipal arquiva denúncia contra vereadora acusada de descumprir isolamento social com suspeita de Covid-19

Conforme a denúncia, a vereadora teve seu resultado positivo confirmado em teste realizado em laboratório particular e não respeitou o isolamento social imposto pelos médicos do Centro Municipal de Atendimento à Covid-19 (Cemac).

Votos a favor da denúncia e do prosseguimento da cassação:

Votos contrários à denúncia e a favor do arquivamento:

Pela segunda vez

A primeira, que começou as investigações em março deste ano, terminou com o arquivamento da denúncia em junho, depois que foram feitos adiamentos pela defesa e o prazo do julgamento expirou.