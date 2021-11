FLORA RICA: Vereadores questionam porque creche não retorna atendimentos presenciais

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, foi apresentado requerimento solicitando ao prefeito municipal e ao setor responsável, informações sobre o porquê a creche municipal não voltou aos atendimentos presenciais.

O requerimento é de autoria dos vereadores Alan Gonçalves Moreira, Ronie Rodrigues Moreira e Marialice Carlos da Silva.

Os vereadores afirmaram que em vários municípios os atendimentos já foram normalizados, facilitando para as famílias que precisam deste serviço. “Há de se notar que muitos não têm onde deixar seus filhos para poder trabalhar, sem contar também que na creche as crianças têm suas atividades e interação o que ajuda muito no desenvolvimento educacional, cultural”, ressaltaram os vereadores.

Ainda ressaltam que para muitas crianças, a creche proporciona momentos de alegria, quando estão juntas brincando e aprendendo. “Isto é melhor qualidade de vida, então requeremos as informações e a volta dos atendimentos presenciais na creche municipal”, solicitaram os vereadores.