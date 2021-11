FLÓRIDA: Sanitários públicos recebem obras de acessibilidade e melhorias

A Prefeitura Municipal iniciou a execução de obras nos sanitários públicos localizados na avenida Augusta Gava Garbeloto, no local da feira livre e próximo a igreja matriz.

O local – sempre alvo de reclamações – está recebendo obras de acessibilidade que há muito tempo vinha sendo reivindicado.

Também de acordo com o prefeito em exercício, os sanitários receberão obras de melhorias nas partes hidráulicas visando garantir maior conforto e comodidade para os usuários.

Os sanitários públicos recebem grande movimentação devido a feira livre no local e também as lanchonetes localizadas próximas. A Prefeitura Municipal está executando as obras com recursos próprios e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos na próxima semana.