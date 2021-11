LUCÉLIA: Handebol masculino retorna à ativa e estreia com vitória

A equipe de handebol masculino adulto de Lucélia voltou a competir no cenário regional. Após cinco anos sem atividades, o grupo se reuniu e voltou aos treinos. O projeto que tem história vitoriosa, volta sobre coordenação voluntariosa de Lico Vieira.

No sábado (30) a equipe estreou na competição da Retomada Esportiva, organizada e executada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SEESP) e realizada na cidade de Presidente Prudente, onde o selecionado luceliense enfrentou a equipe de Álvares Machado, vencendo os adversários por 21 a 16.

Já no domingo, a equipe foi até Marília, onde enfrentou pela 4° Copa Marília de Handebol, a forte e tradicional equipe de Araçatuba, e acabou sendo derrotados pelo placar de 26 a 19.

“Voltamos há pouco mais de um mês, e ainda estamos sentindo a falta de ritmo e o desgaste físico. Aos poucos vamos retornando ao padrão de equipe que sempre tivemos e ajustando os detalhes para as próximas partidas” relatou Lico. “Vale ressaltar, que este mesmo grupo vem desde 2013, onde, naquele quadriênio, foram conquistados 29 títulos”.

O coordenador lembra ainda que “não é um time desconhecido, pelo contrário, as pessoas ainda quando ouvem falar em Lucélia, esperam ver um nível de jogo acima do normal e estamos inspirados para treinar e retornar logo ao nível habitual que somos acostumados. O mais importante foi a iniciativa que o grupo teve em retornar as atividades, o que demonstram o amor pelo esporte e em especial, ao handebol.”

A equipe retorna às quadras no sábado, 06, contra Presidente Epitácio pela Retomada Esportiva, e no domingo, 07, contra Agudos, pela 4° Copa Marília de Handebol.