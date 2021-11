OSVALDO CRUZ: Empossado novo secretário de Agricultura e Meio Ambiente

O Engenheiro Agrônomo, Guilherme Trovó, foi confirmado nesta manhã (4) como o novo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Osvaldo Cruz.

Ele substitui ao engenheiro ambiental, Edmilson Cândido, que pediu exoneração do cargo por motivos de força maior na família.

“Minha mãe está com idade avançada e precisa de cuidados próximos, o que tornou impossível minha permanência na Secretaria”, disse Edmilson.

O Ex-Secretário agradeceu a colaboração de todos os servidores da pasta e da Prefeitura e considerou sua experiência inédita. “Agradeço à Prefeita Vera Morena e ao Vice-Prefeito Amilton Albertinazzi pela confiança e apoio e desejo sucesso na gestão e me coloco à disposição para o que for possível”, afirmou o secretário que deixou o cargo.

Novo secretário veio da Diretoria de Agricultura da pasta

Já o novo secretário era ocupante da mesma pasta, onde era o diretor de Agricultura.

“Tenho 11 anos de formado e já atuei antes na Prefeitura na formação do antigo Viveiro Municipal. Nesse 1 ano praticamente ao lado do Edmilson aprendi muita coisa e vou dar continuidade ao plano de governo da Vera e do Amilton”, ponderou o novo Secretário.

Já a Prefeita Vera Morena ressaltou o excelente trabalho do ex-Secretário Edmilson e afirmou que confia na certeza que Guilherme Trovó cumprirá de forma eficiente o programa de governo.