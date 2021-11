Peritos da aeronáutica vão do RJ a MG para investigar causas do acidente aéreo que matou Marília Mendonça

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) – formada por dois pilotos, um técnico em aeronave e uma psicóloga – saiu do Rio no começo da manhã deste sábado (6) em direção a Caratinga, no interior de Minas Gerais, para dar início à investigação das causas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça.