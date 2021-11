Unifadra realiza o 12º Encontro Científico da Alta Paulista (ECAP)

De 8 a 12 de novembro, a Unifadra realiza a 12ª edição do Encontro Científico da Alta Paulista (ECAP). Neste ano, o evento abre espaço para discussões sobre direitos humanos, igualdade social, inclusão, saúde, humanização, tecnologia, educação e ciência.

Mantendo o formato da edição 2020, o ECAP terá novamente apresentações on-line visando à interação dos autores com os docentes, alunos participantes do evento e toda a comunidade externa.

Com cerca de 550 pessoas inscritas, este encontro científico é desenvolvido por uma comissão organizadora, pelos departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão e cursos de graduação da Unifadra.

As palestras estão concentradas às 19h30, mas algumas atividades terão horário diferenciado. Já as apresentações dos trabalhos científicos estão concentradas nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A programação completa e os links de cada sala estão no gradeamento disponível no site do evento: https://fundec.edu.br/unifadra/ecap

Temas abordados no evento:

Gestão do Esporte na Escola (Dr. Eduard Bendrath)

A solidão de idosos na era das conexões e redes sociais (Dra. Luciana Kusumota)

O texto literário na escola: ler ou contar histórias para as crianças? (Ma. Ana Paula Carneiro)

Entre prosas e poesias: a psicanálise cotidiana (Esp. Eduardo Antoniassi Oliveira)

Avaliação Psicológica e suas diretrizes (Dra. Patrícia de Souza Almeida)

Tríplice dos Dados: a relação entre a Engenharia de Dados, Ciência de Dados e Analytics (Me. Gustavo Marttos Cáceres Pereira)

Desafios na Cirurgia Oncológica (Dr. André Genaro)

A contribuição da Educação Física nos diversos campos de atuação profissional (Esp. João Roberto Vicentini)

O panorama das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil (Dra. Tatiana Carvalho Reis Martins)

Conto Amor, de Clarice Lispector: uma análise “psicoliterária” nas ligações familiares e nas tensões entre individual e coletivo (Ma. Lizandra Nascimento Martins e Ma. Andréa Frizo de Carvalho Barbosa)

Educação em Valores na Escola (Ma. Daniele Pavan Martins e Esp. Fátima Simone Silva Pereira Consoni)

Inovação Tecnológica e o Desenvolvimento Socioeconômico: o papel do Analista de Sistemas e as oportunidades de empreendedorismo (Esp. Fernando Magno)

Câncer de pele: prevenção, diagnóstico e tratamento (Dr. Marco Antônio de Oliveira)

Transferência do Conhecimento em Saúde: o uso de intervenções baseadas em evidências para melhoria do cuidado (Ma. Laíse Escalianti Del Alamo Guarda)

Inovação e Tecnologia: refletindo sobre as práticas pedagógicas (Esp. Carlos Willian Zanelato Souza e Esp. Laízi da Silva Santos)

A clínica on-line como possibilidade: travessias fenomenológico-existenciais (Dra. Leandra Rossi)

ENCERRAMENTO (Coral Unifadra)

O ECAP busca promover a atividade científica, permitindo a interação de experiências entre os participantes; divulgar a pesquisa científica realizada pelos alunos e docentes de Instituições de Ensino Superior; estimular o interesse pela iniciação científica entre os alunos e incentivar a pesquisa científica entre alunos e docentes da instituição promotora.

12º Encontro Científico da Alta Paulista (ECAP)

Quando: de 8 a 12 de novembro de 2021, às 19h30

Informações: https://fundec.edu.br/unifadra/ecap