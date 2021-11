Carro capota no centro da cidade e motorista fica ferido

Por volta de 8h deste domingo (7), foi registrado um capotamento de veículo no centro de Dracena.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, um veículo VW Gol placas Mercosul, dirigido por um jovem, fazia o sentido centro/bairro pela Avenida Rua Barbosa no trecho entre as Avenidas Presidente Roosevelt e Vargas, quando o condutor teria perdido o controle de direção e capotado.





Um segundo Veículo que estava regularmente estacionado, foi atingido com a roda do Gol, de raspão.

O condutor do carro capotado foi socorrido ao Pronto Atendimento Municipal por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros aparentemente apenas com escoriações.

As Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar o B.O. e a Polícia Técnica vai apurar as causas do acidente.