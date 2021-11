DRACENA: EDR é o primeiro no estado na liberação do fundo de expansão do agronegócio com mais de R$ 2,5 milhões

O Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) instalado no município de Dracena é o primeiro a ocupar o lugar no Estado quanto ao assunto Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – o Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro). O EDR local é integrado por 16 municípios incluindo a cidade de Dracena.

O Feap/Banagro é um fundo do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que fortalece e apoia o desenvolvimento dos produtores rurais, pescadores artesanais, suas cooperativas e associações em todo o Estado por meio de linhas de crédito para diversas atividades agropecuárias, subvenção do prêmio de seguro rural e de taxas de juros.

Apenas no município de Dracena houve 77 solicitações, sendo 17 já liberadas e 60 em análise. Total de R$ 5,95 milhões solicitados, R$ 4,61 milhões em análise e R$ 1,34 milhão liberado.

Somente no EDR Dracena houve 124 solicitações, com a liberação de 123 propostas. Um total de R$ 9,53 milhões, sendo R$ 6,97 milhões em análise e R$ 2,56 milhões já liberados. As propostas apresentadas pelos produtores pertencentes ao EDR Dracena correspondem a 21% de todas as solicitações do Estado.

Do total de R$ 9,53 milhões, serão destinados valores para as despesas da manutenção e/ou recuperação da produção agropecuária, prejudicada pela dificuldade de comercialização dos produtos, consequência dos efeitos da Pandemia da Covid-19 ou por sinistros climáticos decorrentes de seca, ocorridos no ano de 2021, além dos sinistros climáticos decorrentes das geadas, ocorridas nos meses de junho, julho e agosto de 2021.

No Estado, em 161 municípios até a data de 28/10, houve 626 solicitações do crédito emergencial e 146 liberações.

O crédito emergencial irá beneficiar os produtores em diversas atividades, como pecuária de leite e de corte, olericultura, fruticultura, piscicultura, cana de açúcar, entre outras. Possibilitará a manutenção e recuperação da produção agropecuária, contribuindo para a geração de empregos e renda no setor agropecuário.