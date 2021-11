PARAPUÃ: Pista de caminhada recebe plantio de mudas de ipê

A Prefeitura de Parapuã, através do Departamento Municipal do Meio Ambiente, realizou o plantio de mudas de ipê na extensão da pista de caminhada que fica na PRP-020 – Vicinal Prefeito José Morales Agudo. Mais de 400 mudas foram plantadas no local, obedecendo as especificidades em relação ao solo, clima e correto desenvolvimento da planta. O objetivo é promover mais conforto à população e levar mais “verde” a pista de caminhada.

Conforme o Diretor do Departamento Municipal do Meio Ambiente, Luis Claudio Lopes de Andrade escolheram a espécie ipê para embelezar a pista de caminhada, promover sombra e adubação orgânica com a queda das folhas.

“A pista é utilizada diariamente pela população para caminhada e corrida e vimos a necessidade de contar com mais sombra. O Local vai ficar mais bonito. São árvores adaptadas ao clima de Parapuã e voltadas para as características locais do terreno, estas arvores logo se desenvolverão, pois estão sendo cuidadas”, explicou. O diretor destaca ainda que a ação resultará em consequente redução do calor e substancial melhoria do microclima do local.

As mudas são regadas e adubadas corretamente e receberão os demais cuidados para desenvolvimento saudável. Neste aspecto, o diretor solicita que a população auxilie na preservação das mudas e denuncie qualquer ato de depredação, houve ainda o replantio em alguns locais devido a animais terem pastado de forma irregular no local.

“Nós vamos fazer nossa parte para logo contar com a sombra na pista e pedimos para a população se atentar no cuidado para não danificar o crescimento. Caso notem ação danosa às mudas, denunciem no Departamento Municipal do Meio Ambiente ou no setor de Fiscalização da Prefeitura”, disse.

O telefone do Departamento Municipal do Meio Ambiente para denúncias é o 18 3582-1356 e da Prefeitura 18 3582-9020 falar no setor de Fiscalização.