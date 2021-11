DRACENA: Deputado Reinaldo Alguz visita prefeito André Lemos

No último dia 5, o prefeito André Lemos recebeu a visita do deputado estadual Reinaldo Alguz (PV), no gabinete municipal. O parlamentar estava acompanhado pelos assessores Valtinho (ex-prefeito de Osvaldo Cruz), Hélio Furini (ex-prefeito de Junqueirópolis), Evandro Parrilla e Milton Polon (ex-vereador dracenense). Secretários municipais como, Sérgio Ricardo Baravelli (Administração); Thauana Duarte (Governo); Cláudia Luginick (Saúde); Nelson Buzinaro (Planejamento); Thiago dos Santos (Fazenda) e Milton dos Santos (Esporte) prestigiaram o encontro. Assim como o vereador Júlio Monteiro que representou o vereador Célio Ferregutti, ambos do PV local.

O prefeito André aproveitou o momento para agradecer a parceria que o deputado vem tendo com o município. No último mês, Dracena recebeu uma nova ambulância para o transporte de pacientes, através de emenda parlamentar do deputado Reinaldo Alguz (PV) no valor de R$ 190 mil.

A secretária de Saúde Cláudia Luginick ressaltou que a ambulância transportará pacientes que necessitam de maca e com o suporte médico.

Durante a reunião, o deputado afirmou que entre os seus objetivos agora é buscar o desenvolvimento industrial da região, citando que o que está em jogo é o futuro. Relatou que a união de todos em busca de um bem maior para Dracena e região é de grande importância.

Alguz falou a respeito do retorno do transporte ferroviário, um trabalho que segundo ele, vem sendo desenvolvendo para que se torne uma realidade na região há 15 anos.

O prefeito ressaltou a fala do deputado lembrando-se de um encontro que teve com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura do Brasil que comentou com ele sobre Alguz e o trabalho quanto à reativação da linha férrea no trecho que beneficiará a região de Dracena.

“Estivemos com o ministro e depois ele enviou um representante da Rumo Logística para nos visitar”, disse o prefeito. A visita aconteceu em setembro por meio de Marcelo Rodrigues, que atua como relações governamentais Norte da Rumolog.com (Rumo Logística).

A Rumo Logística desenvolve levantamento na região, visando o planejamento da volta do transporte ferroviário de cargas, cuja previsão é que ocorra no final de 2023 início de 2024. O projeto está orçado em R$ 23 bilhões, no trecho entre Bauru a Panorama.

A visita também ficou marcada pela entrega do projeto de um poço artesiano de 100 mil litros/hora, conquistada pelo município junto ao Governo do Estado e com o apoio do deputado.

Reinaldo também visitou a obra da Praça Manoel Gomes Gonçalves (Praça da Matriz) que está em fase final e será reinaugurada no dia 8 de dezembro. A reforma foi feita com recurso federal, conquistada pelo ex-deputado Evandro Gussi, parceiro político de Reinaldo.