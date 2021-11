DRACENA: Prefeitura adquire microônibus 0 km para o transporte de pacientes

A Prefeitura de Dracena recebeu na semana passada, o microônibus 0 km Volare Fly 9, Marco Polo, adquirido no valor de R$ 417 mil, com recursos próprios da municipalidade. Foi comprado através de licitação da empresa Noromak, de Araçatuba, vencedora do processo de licitação.

O prefeito André Lemos e os secretários de Saúde Cláudia Luginick e da Fazenda Thiago Vicente dos Santos acompanharam o ato em frente ao paço municipal.

Este é o primeiro veículo comprado com recursos próprios por esta gestão municipal e será revertido à Saúde, aos pacientes que necessitam do transporte.

O prefeito André Lemos ressaltou a importância de poder oferecer um veículo 0 km aos usuários, de excelente qualidade e conforto, e com toda segurança.

O microônibus fabricado pela empresa multinacional brasileira Marcopolo conta com capacidade para transportar 30 passageiros, mais o motorista e acompanhante; tem ar-condicionado central; porta pacotes com iluminação, cinto de segurança, dispositivo para acessibilidade e carregador USB para todos os assentos.