PARAPUÃ: Engenheiro do DER realiza fiscalização nas obras de recuperação da PRP-030

Na quinta-feira dia 4 de novembro de 2021, o engenheiro do DER12 Dr. João Augusto Ribeiro, visitou as obras na PRP-030 para realizar fiscalização. O prefeito Gilmar Martin Martins, o Vice-prefeito Milton Mitio Iwayama, o vereador Aparecido Molina e o engenheiro Müller responsável pela obra da empresa KGP engenharia, estiveram acompanhando a visita.

Está sendo recuperado 3,4 km da PRP-030, num investimento total de R$ 6.303.339,42, já que essa obra faz parte do lote 49 do Programa “NOVAS VICINAIS” e junto a esta obra, tem a Estrada de 10,5 km em Martinópolis conforme placa em anexo.

Vale ressaltar que esta obra veio através de uma solicitação do prefeito Gilmar Martin Martins, ao Deputado Estadual Mauro Bragato, para que trabalhasse junto ao Governo do Estado na inclusão desta estrada no programa.

Em breve será iniciada a obra de recape na Estrada PRP-287 (Usina Califórnia com 10,8KM) que faz parte do lote 50 e faz parte da Fase 2 do Programa “NOVAS VICINAIS”.