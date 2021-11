ADAMANTINA: Realizada reunião para discutir Plano de Trabalho da Regionalização e Integralização da Saúde

A Prefeitura de Adamantina discutiu na manhã desta quarta-feira (10) o Plano de Trabalho da Regionalização e Integralização da Saúde juntamente com os dez prefeitos que integram a microrregião de saúde de Adamantina.

Participaram da reunião no Anfiteatro Fernando Paloni, prefeitos e secretários de saúde, Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Salmourão, Sagres, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista, além de representantes da Santa Casa de Adamantina, UniFai, Câmara dos Vereadores e o assessor do deputado estadual Mauro Bragato, Kleber Bragato.

Anfitrião do encontro, o prefeito Marcio Cardim enfatizou que a regionalização da saúde pode ser considerada como a instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos serviços, visando à cobertura e acesso da população às ações da saúde, com máxima eficiência institucional e social.

O Plano de trabalho foi apresentado pelo Secretário de Saúde Gustavo Rufino: “Nosso objetivo é ampliar a oferta de serviço de saúde e zerar as filas para atender melhor a nossa população dentro da região, sem colocar o paciente nas estradas, com risco no transporte, além de proporcionar economia para os municípios com viagens e médicos. Este projeto trará muito mais comodidade aos municípios e pacientes. A Unifai também terá papel fundamental através dos alunos dos cursos da área de saúde”.

Durante a reunião, o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, falou da estrutura atual e das obras em execução: “a Santa Casa de Adamantina está cada dia mais empenhada em oferecer melhor estrutura para potencialização dos serviços. Exames de diagnóstico por imagem, laboratoriais, e também os procedimentos cirúrgicos poderão ser realizados na Santa Casa de Adamantina.”

As Santas Casas da região fazem parte da execução do projeto.

O Plano de Trabalho conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato. O deputado está organizando uma agenda com o governo do Estado de São Paulo. “A intenção é mostrar ao governo do Estado que a microrregião está preparada para realizar estes serviços e este será o nosso próximo passo para efetivação desse projeto. Juntos somos mais fortes”, afirma o prefeito.