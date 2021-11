ARTIGO: Mitomania

Você sabia que existem pessoas que mentem compulsivamente?

Em muitas ocasiões a mentira é usada para não magoar as pessoas ou não entrar em conflito. A mitomania é a compulsão pela mentira, contada de forma exagerada e consciente, que tem por objetivo a autoproteção. É um processo de adoecimento psíquico. É bastante diferente da mentira social. O mitomaníaco não consegue parar de mentir, ele mente sobre sua realidade para fazê-la parecer melhor, aparentar mais do que tem ou encobrir algo.

A mentira compulsiva está relacionada a outros quadros de doenças psiquiátricas e psicológicas, como transtornos de personalidade antissocial que podem levar o mitomaníaco a um processo de isolamento para não ser descoberto.

O mitomaníaco não age de má-fé porque o comportamento é resultado de um sofrimento psíquico. “A pessoa vai se perdendo nisso”. Quando as mentiras são muito discrepantes em relação à realidade, é mais fácil de identificar o comportamento compulsivo. Outro ponto suspeito é que o mitomaníaco pode tentar esconder a família, o emprego ou o lugar onde mora. “Algumas coisas se consegue identificar em mitomaníacos mesmo se você não faz parte do círculo íntimo dele, você vê que aquilo que ele está falando não bate. Contudo, é mesmo na convivência que se percebem as mentiras constantes e a falta de nexo delas com a realidade. A ciência ainda não sabe o que leva alguém se tornar um mentiroso patológico.

O ideal é nunca confrontar, mas acolher o mitomaníaco de forma compreensiva. Em alguns casos quando ele admite que está mentindo, mas não consegue parar de mentir, fica fácil sugerir que procure ajuda. Uma forma de fazer com que ele procure um tratamento é conversar com a família para ver se os mais próximos conseguem convencê-lo que existe algo que não vai bem.

A psicoterapia é um dos tratamentos mais indicados para a mitomania. No processo terapêutico o mitomaníaco entra em contato com o desejo que não corresponde à realidade dele. Com a terapia ele vai tomando consciência que a mentira é prejudicial tanto para ele como para os outros.

O mentiroso sabe que mente.

Cidinha Pascoaloto – Psicóloga -CRP 06/158174 Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto e na Dor Atendimento presencial e on-line, contato: (18) 99725-6418