GP de São Paulo vende 100% dos ingressos antecipadamente: “Casa cheia”

Às vésperas do GP de São Paulo, os organizadores da etapa brasileira da Fórmula 1 anunciaram nesta quarta-feira que foram vendidos 100% dos ingressos. As arquibancadas do autódromo de Interlagos vão estar lotadas, já que desde agosto o Governo de São Paulo havia liberado a capacidade máxima do público. A estimativa é de que mais de 170 mil torcedores compareçam às arquibancadas.