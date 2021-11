OSVALDO CRUZ: Confirmada verba de R$ 500 mil para transformar antiga UPA

A prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Morena, anunciou no final do mês de outubro, uma verba no valor de R$ 500 mil para a primeira etapa de recuperação do prédio da antiga UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A prefeita destacou que a verba foi liberada a partir de uma iniciativa da deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) e será suficiente para concluir 50% do projeto de implantação no local de uma Policlínica Municipal e novo prédio para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

A prefeita anunciou no primeiro semestre deste ano a liberação por parte do Ministério da Saúde, através de uma portaria, para que o prédio UPA tenha outra finalidade de uso na área da saúde. Este prédio está pronto há oito anos, mas desde 2011 sofre com as ações do tempo e vandalismo

O espaço deve oferecer várias especialidades médicas.