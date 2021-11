OSVALDO CRUZ: Projeto busca tirar do papel sonho de volta do futsal profissional

Oficialmente, o projeto engatinha, mas já é visto como um grande primeiro passo para que Osvaldo Cruz tire do papel o sonho de ter (novamente) um time no cenário profissional do futsal estadual. Nesta quarta-feira (10), Diego Ricardo Alves, à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, falou como está neste momento o plano acerca do eventual representante nas quadras, seja na Liga Paulista de Futsal (LPF) ou nas competições da Federação Paulista da modalidade (FPFS).