Polícia Civil esclarece furto de joias

No final de fevereiro de 2021 ocorreu no município de Osvaldo Cruz um furto a residência, mediante arrombamento, sendo subtraída do interior do imóvel grande quantidade de joias e dinheiro, cuja soma se aproximava a R$9.200,00.



Após o registro da ocorrência iniciaram-se as investigações com a instauração de Inquérito Policial pela Delegacia do Município de Osvaldo Cruz.



Mobilizados os policiais na investigação, as diligências que perduraram oito meses foram suficientes para esclarecer e identificar o autor do crime que atualmente encontra-se recolhido no sistema penitenciário por delito diverso.

Com o esclarecimento, o homem foi formalmente indiciado, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.