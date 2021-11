Polícia Rodoviária inicia a Operação Proclamação da República nas estradas da região

A Polícia Militar Rodoviária iniciou às 0h desta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República nas estradas da região.

As ações seguirão até às 23h59 de 15 de novembro, segunda-feira, abrangendo as regiões de Presidente Prudente, Dracena e Presidente Venceslau, contando com 1.530 quilômetros de rodovias, em um total de 56 municípios e, alinhado a ao “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, cuja proposta é reduzir em 50% (cinquenta por cento) os acidentes de trânsito em todo o mundo.

Primando pela defesa da vida, integridade física e proteção sanitária contra a COVID-19 aos usuários de nossa região, a Polícia Militar Rodoviária desenvolverá ações de fiscalizações voltadas à ação de presença do policiamento, com o intuito de coibir o cometimento das infrações de trânsito que mais ocasionam graves sinistros de trânsito, sendo elas embriaguez ao volante, o excesso de velocidade (com utilização de radares portáteis), uso indevido do celular ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, verificação da não utilização do cinto de segurança, dentre outras infrações que afetem preponderantemente a chance de ocorrência de um Sinistro de Trânsito ou aumentem a gravidade de suas vítimas, lembrando por fim que durante os patrulhamentos das equipes, a atenção com pedestres e ciclistas é constante.

A fim de aprimorar o atendimento, em qualquer emergência de trânsito os usuários poderão, estando em trânsito pela SP-270 (Rodovia Raposo Tavares), acionar o socorro da Concessionária CART, através do telefone 0800 773 0090.

No caso das demais rodovias, tais como a SP-425 (Rodovia Assis Chateaubriand), SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros) e, SP-284 (Rodovia Homero Severo Lins) poderão acionar o socorro da Concessionária EIXO SP, através do telefone 0800 178 8998.

Para aqueles que estiverem nas demais rodovias de nossa região o atendimento será realizado pela UBA-Unidade Básica de Atendimento do DER pelo telefone 0800 055 5510, e contando sempre com o 190 da Policia Militar.

Dentre as Rodovias atendidas pela Segunda Companhia de Polícia Rodoviária, os condutores deverão ficar atentos aos trechos onde haja obras de melhoria, devendo haver atenção especial, principalmente durante as ultrapassagens e outros deslocamentos, em particular a Rodovia Raposo Tavares (SP 270), Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 294) na região de Dracena/SP, a Rodovia Homero Severo Lins (SP 284) entre Martinópolis e Rancharia, Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), e a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) entre Martinópolis e Parapuã.