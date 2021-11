Remédio experimental da Pfizer contra covid-19 será testado no Brasil

Os estudos clínicos da Paxlovid, pílula desenvolvida pela Pfizer contra a covid-19, estão sendo iniciados no Brasil. Resultados preliminares apontam que o medicamento reduz em até 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos vulneráveis.

Farão parte da pesquisa voluntários nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.