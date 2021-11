Acidente deixa motorista gravemente ferido

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (12), envolvendo dois veículos na vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão.

Informações colhidas no local dão conta de que um veículo Ford Corcel, transitava no sentido Osvaldo Cruz a Salmourão quando no Km 14, foi atingido frontalmente por um veículo Astra que seguia em sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do Corcel de 32 anos, morador em Parapuã, ficou gravemente ferido, sendo socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiro para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Já o motorista do Astra, negou atendimento médico permanecendo no local.

O motorista do Astra, após realizar o teste do bafômetro onde testou 0,86 Mgl, recebeu voz de prisão em flagrante por dirigir embriagado, sendo conduzido ao plantão da Polícia Civil de Adamantina.

O Policiamento de área, e equipe da concessionária que administra a rodovia apoiaram a ocorrência.