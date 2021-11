Acidente envolvendo vaca, moto e veículo mata uma pessoa

No início da noite deste sábado um grave acidente foi registrado na estrada vicinal que liga Tupã a Quatá. De acordo com as informações obtidas no local o condutor de uma motocicleta, placa de Quatá trafegava pela referida vicinal quando colidiu com uma vaca da cor preta, que dificulta ainda mais a visibilidade nas estrada.





O motociclista foi projetado ao solo após o violento impacto. Um veículo Ônix, placa de Assis, que seguia em direção a Tupã ainda colidiu contra a motocicleta que estava caída.





O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi socorrida para Santa Casa de Tupã com diversas fraturas, e com quadro de parada cardiorrespiratória. Infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ao entrar no hospital. A vítima foi identificada como, Pedro Sérgio da Cunha, e seria morador em Quatá.





No veículo Ônix ninguém ficou ferido, e a vaca morreu no local. A Polícia Militar esteve no local para registro do boletim de ocorrência e equipes da Prefeitura de Quatá auxiliaram na sinalização. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística foi acionada para determinar as causas do acidente.