Bandidos armados rendem casal de idosos durante assalto

De acordo com Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, o roubo foi cometido por dois bandidos, que estavam armados com uma faca e uma pistola.

As vítimas, de 78 e 80 anos, foram rendidas pelos criminosos quando abriram a porta da cozinha e se depararam com os assaltantes, que já estavam dentro do quintal da residência.