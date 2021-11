Polícia Civil vai apurar causas do acidente que matou jovem de 27 anos

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente que matou o jovem dracenense Hálef Bechuate Galetti de 27 anos de idade que morreu na madrugada de ontem (13), após bater um veículo Honda Fit com placas de Dracena no km 642+200 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Junqueirópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária informou ao jornalismo Folha Regional, o acidente ocorreu por volta das 2h50 e foi atendido pela equipe de serviço que atua na “Operação República”.

O veículo conduzido por um dracenense, transitava pela rodovia no sentido Junqueirópolis / Dracena, quando por motivos a esclarecer, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a pista e chocou-se em uma árvore as margens da via.

A vítima foi socorrida rapidamente por equipes de apoio, mas não resistiu aos ferimentos e acabou tendo óbito constatado na Santa Casa de Dracena.

A Polícia Científica esteve no local, registrou imagens e informações que serão parte integrante do laudo pericial que poderá revelar as causas do acidente.