DRACENA: Empresário dono do Big Mart visita prefeito e informa que loja será construída no início de 2022

O prefeito André Lemos recebeu no final da tarde desta sexta-feira, 5, a visita do investidor e diretor presidente da rede Big Mart, Marco Antônio Rasquel. Ele adquiriu há alguns meses área para construir mais uma loja do grupo em Dracena, no cruzamento das Avenidas Inglaterra com a dos Mangueirais, sentido ao novo bairro – o Aroeiras. O local é de grande visibilidade tanto para quem entra quanto para quem sai de Dracena, para ingressar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Fica no bairro Campo Belo, próximo aos bairros São Cristóvão; Frei Moacir III e Jardim das Palmeiras.

Rasquel informou ao prefeito que pretende construir a loja no início do ano que vem. Aproveitou a oportunidade para apresentar a planta do empreendimento que será construído aqui na cidade e afirmou que está construindo agora lojas nas cidades de Castilho e Osvaldo Cruz.

O prefeito André acompanhou Rasquel mais uma vez na área onde será construído o empreendimento. No local já foi feito serviço de sondagem do solo, visando a construção no início de 2022, cujo prédio feito em pré-moldado foi adquirido.

Segundo o empresário, o prédio contará com dois pavimentos, oferecerá de 20 a 40 lojas, praça de alimentação e estacionamento. Tem previsão de oferecer 120 empregos diretos.