FLÓRIDA: Prefeitura anuncia obras de reforma no Posto de Saúde da Vila Monteiro

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista informou que será iniciada na próxima semana a execução de obras de reforma no prédio do Posto de Estratégia da Saúde da Família “José Carlos Machado”, localizado na Vila Monteiro.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito em exercício Sidnei Gazola informou que os trabalhos serão realizados por uma empresa contratada que irá trocar todo o piso da unidade de saúde – que se encontra bastante danificado.

Os problemas no piso vêm sendo alvo de reclamações de usuários e vereadores na Câmara Municipal.

De acordo com a Prefeitura, o novo piso será de granilite que dará maior conforto e higiene a unidade de saúde. Além do piso também serão realizados reparos no prédio que deve receber uma nova pintura antes de ser reaberto para atendimento dos moradores.

Em razão das obras de reforma, o Posto de Saúde não funcionou na quinta e sexta-feira e será transferido provisoriamente para a sede Caps (em frente ao Posto de Saúde).

Desta forma, os moradores da Vila Monteiro serão atendidos no Caps nas próximas semanas durante a realização da reforma do prédio.